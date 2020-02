Bangladesh: governo, a Khaleda Zia garantita la migliore assistenza sanitaria

- Il ministro dell’Informazione del Bangladesh, Hasan Mahmud, ha assicurato in una conferenza stampa tenuta oggi che a Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier, agli arresti da due anni, vengono forniti “i migliori servizi sanitari” e ha sottolineato che da mesi si trova nel policlinico universitario di Dacca Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (Bsmmu) invece che in carcere. L’esponente del governo ha così risposto all’appello della sorella della leader politica, Selima Islam, che ne ha chiesto la liberazione o il rilascio su cauzione per motivi umanitari, in considerazione delle sue condizioni di salute e della sua età. Il ministro dei Trasporti e segretario generale della Lega popolare bengalese (Al), Obaidul Quader, ha riferito che il ministero dell’Interno non ha ricevuto alcuna richiesta, che non si tratta di un caso politico e che la decisione compete al tribunale, aggiungendo che comunque l’eventuale liberazione deve basarsi su motivi fondati. Il ricovero di Khaleda Zia è stato disposto per le complicazioni di diverse patologie, tra le quali l’artrite reumatoide, il diabete e l’asma. La donna è seguita da una commissione medica di sette membri, che ha inviato un rapporto alla Corte suprema dal quale risulta che le sue condizioni non sono peggiorate in modo significativo e che in alcuni casi la paziente non acconsente ai trattamenti. (segue) (Inn)