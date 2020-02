Bulgaria: Commissione Ue, crescita in rallentamento nel 2020 e 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia bulgara continuerà a crescere con un ritmo moderato nel 2020 e nel 2021, attestandosi rispettivamente al 2,9 per cento e al 3,1 per cento, ma sarà caratterizzata da un significativo rallentamento. E’ quanto emerge dalle previsioni economiche sulla Bulgaria della Commissione europea, secondo cui il motivo principale sarà l'indebolimento dei consumi interni, che è il motore principale dell'economia, e gli investimenti non compenseranno questo processo. La Commissione europea ha rilevato che lo scorso anno l'economia bulgara ha accelerato con una crescita del 3,7 per cento, dal 3,1 per cento del 2018. "Si prevede che la crescita del Pil reale rallenterà in modo significativo al 2,9 per cento nel 2020 e al 3,1 per cento nel 2021 a causa della debole crescita della domanda interna. Sebbene si preveda che i consumi privati rimarranno il fattore trainante della crescita, il suo contributo all'espansione economica dovrebbe diminuire per via di una minore crescita dell'occupazione”, rileva la Commissione. “È improbabile che gli investimenti compensino il rallentamento della crescita dei consumi nel 2020 e che si prevede che aumenteranno solo leggermente nel 2021, insieme a una crescita delle esportazioni leggermente più forte. Un rischio interno al rialzo per la previsione deriva da una recente ripresa della fiducia dei consumatori ciò potrebbe comportare un consumo privato migliore del previsto”, aggiunge l’esecutivo comunitario.(Beb)