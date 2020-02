Albania-Germania: avviate procedure per riconoscimento patenti di guida

- La Germania ha avviato le procedure per il riconoscimento delle patenti albanesi di guida. Lo ha reso noto il ministro albanese degli Esteri, facente funzioni, Gent Cakaj, il quale ha incontrato oggi il direttore generale per il traffico stradale al ministero tedesco dei Trasporti Guido Zielke. La parte tedesca verificherà inizialmente le procedure per il rilascio delle patenti di guida in Albania e la sicurezza del traffico nel paese, per procedere poi con il testo dell'accordo. Due settimane fa, è stato il parlamento greco a ratificare l'accordo intergovernativo con l'Albania per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida. "L'atto del parlamento greco fa parte degli sforzi della diplomazia albanese a tenere conto, oltre ai grandi obiettivi della nostra politica estera, anche degli interessi quotidiani dei cittadini", ha scritto su Facebook il ministro Cakaj, accogliendo la ratifica. (Alt)