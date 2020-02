Governo: Zingaretti, non credo siamo vicini a vigilia crisi

- "Non credo che siamo alla vigilia di una crisi che nessuno ha dichiarato". Lo ha detto il segretario del Partito democratico in conferenza stampa sul "Piano per l’Italia" riferendosi alle affermazioni del premier Giuseppe Conte. "Conte con la sua posizione ha chiesto un atto di chiarezza e di assunzione responsabilità". Alla domanda se ritiene possibili eventuali nuove alleanze di governo, Zingaretti ha risposto: "E' evidente che se questo governo cade, finisce la legislatura".(Rer)