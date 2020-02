Ventimiglia (Im): trasportavano migranti clandestini in Francia, dieci indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sgominata due presunte organizzazioni dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a Ventimiglia, in provincia di Imperia. L’operazione è stata condotta dagli agenti della polizia di Stato frontaliera insieme ai colleghi francesi. Dieci le persone finite sotto indagine che sono state raggiunte da altrettante misure cautelari. Al centro dell’inchiesta un cittadino di nazionalità tunisina che, alla stazione del centro ligure, avrebbe avvicinato i migranti scesi dai treni per dar loro indicazioni e asilo, in luoghi appartati, dove avrebbero dovuto aspettare le vetture che li avrebbero trasportati in Francia, dietro corresponsione di denaro. Almeno sedici sarebbero gli scambi che sarebbero stati documentati dagli agenti, alcuni avvenuti addirittura in pieno giorno. Le presunte organizzazioni, che avrebbero avuto a capo, rispettivamente, un tunisino e un italiano di origini libiche, avrebbero “lavorato” avvalendosi ciascuna della sua rete di collaboratori.(Ren)