Roma: Raggi al 73esimo anniversario Ucid, auguri a neo presidente Galletti

- "È un enorme piacere essere qui con voi oggi, per portare il saluto di Roma. Oggi è stato ufficializzato il passaggio di testimone alla guida dell'Unione cristiana imprenditori dirigenti, per proseguire con ancora più forza nel solco della vostra azione: essere portatori di un messaggio di solidarietà all'interno del mondo del lavoro e della società. Rivolgo un saluto e un augurio di buon lavoro al neo presidente Gian Luca Galletti che subentra a Riccardo Ghidella, che ringrazio per la competenza e la passione manifestate nello svolgimento del suo incarico". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo al convegno "Economia e sociale come forma di carità" questo pomeriggio a palazzo Altieri. "Un'azione, la vostra, - ha proseguito la sindaca - che è cresciuta nel tempo, sia per numeri degli associati e realtà territoriali, sia per la qualità della proposta. Svolgete questo ruolo fin dal dopoguerra, con i primi gruppi associativi, in un contesto di ricostruzione e di rinascita per il Paese. Questi temi sono ancora attuali, in una dimensione più ampia, globalizzata, che esige risposte nuove in scenari più complessi. Le città, il Paese - e oggi più che mai l'Europa - sono la dimensione con cui tutti noi, amministratori e imprenditori, dobbiamo misurarci, cercando soluzioni coordinate". Raggi ha poi continuato ancora: "Solidarietà e coesione sono la bussola per dare forza e futuro alle nostre comunità, alle nostre città. Nel messaggio che il Santo Padre ha voluto inviarci in occasione dell'avvio delle celebrazioni per i 150 anni della Capitale d'Italia, c'è un passaggio che mi sta a cuore: 'La città deve essere la casa di tutti'. Vorrei ripartire da queste parole, per ribadire che le nostre comunità, per crescere, hanno bisogno di una profonda alleanza costruttiva che tenga insieme tutte le forze economiche, sociali e produttive.Serve una collaborazione che deve convergere verso il ruolo centrale della persona", ha concluso la sindaca.(Rer)