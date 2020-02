Emilia Romagna: Bonaccini, in giunta persone competenti in cui ho fiducia

- "Squadra che vince non si cambia, ma io ho deciso di cambiarla quasi tutta, con otto assessori nuovi su dieci, perché abbiamo bisogno di proseguire sulla strada dell'innovazione e del cambiamento. La stessa che abbiamo intrapreso cinque anni fa e che ha portato a ottimi risultati, compreso il bellissimo risultato elettorale del 26 gennaio: per questo ringrazio tutti gli assessori della Giunta precedente, coi quali, insieme, abbiamo fatto un lavoro straordinario. Adesso restiamo con i piedi ben piantati per terra, lavoreremo come prima e più di prima per dare ulteriore qualità all’Emilia-Romagna. Lo dirò a tutti i nuovi assessori, dovremo continuare a essere molto nei territori e poco in ufficio". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ha presentato oggi i componenti di quella che sarà la nuova giunta regionale, che lo affiancheranno nei prossimi 5 anni nel suo secondo mandato: “Un gruppo competente nel quale ho grande fiducia”. (Ren)