Emilia Romagna: presentata la nuova giunta, ecco i nuovi assessori

- Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, mantiene per sé le seguenti deleghe: Programmazione Fondi europei, Autonomia, Sicurezza e legalità, Ricostruzione post sisma, Sport. Davide Baruffi sarà sottosegretario alla presidenza della giunta. Questi i componenti della futura Giunta, che si insedierà dopo l’avvio formale della nuova legislatura previsto per il prossimo 28 febbraio, giorno in cui si terrà la prima seduta dell’Assemblea legislativa regionale. Elly Schlein sarà vicepresidente con delega a contrasto alle diseguaglianze e all’emergenza climatica: patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, Rapporti con l’Ue. Raffaele Donini sarà assessore alle politiche per la salute, Vincenzo Colla allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro e formazione; Irene Priolo assessore all'ambiente, difesa del suolo, protezione civile. Andrea Corsini a Mobilità e trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio. Barbara Lori sarà assessore a Montagna, aree interne, programmazione territoriale e pari opportunità; Alessio Mammi all'agricoltura e Caccia e pesca; Paola Salomoni a scuola, università, ricerca e agenda digitale. Mauro Felicori assessore a Cultura e paesaggi e Paolo Calvano sarà assessore al Bilancio, personale, Patrimonio e riordino istituzionale. (Ren)