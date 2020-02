Pil: Bernini (FI), recessione vicina, serve shock politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi dati di febbraio segnalati da Confcommercio confermano che "produzione industriale, consumi e occupazione puntano tutti sempre più al ribasso". Lo segnala in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia per poi aggiungere: "Dalla stagnazione si passa quindi alla recessione tecnica, mentre il governo continua a penalizzare il Paese che produce in attesa di fantomatici piani shock per rilanciare l’economia. L’unico vero shock di cui l’Italia ha bisogno - osserva - è una svolta che rimetta la politica in sintonia col Paese, per evitare che Conte ci regali un altro anno bellissimo. Il tempo è davvero scaduto"(Com)