Agricoltura: Copagri, a causa cambiamenti climatici rischio cali produzione fino al 50 per cento

- “A causa del cambiamento climatico, i cui effetti sono sempre più evidenti e difficilmente negabili, si stima che entro il 2050 nella parte meridionale del continente europeo si verificheranno cali produttivi generalizzati, che raggiungeranno picchi del 50% per le rese delle coltivazioni con semina in asciutta, come cereali e colture da rinnovo, oltre a un conseguente e diffuso calo del reddito dei produttori agricoli". Lo ha comunicato in una nota la confederazione Coopagri all'esito della riunione di oggi dei presidenti regionali. Nella nota la sigla degli agricoltori italiani ha spiegato: "Basti pensare a quanto accaduto nel recente passato nel Sud Italia, dove il forte abbassamento delle temperature, che ha fatto seguito a un inverno anomalo caratterizzato da condizioni primaverili e precipitazioni quasi assenti, ha messo a serio rischio tutte le principali coltivazione in campo, ovvero fragole, agrumi, pesche e albicocche”. (segue) (Ren)