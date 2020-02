Albania: saldo naturale della popolazione resta positivo ma in calo rispetto al 2018

- L'Albania continua ad avere un saldo naturale della popolazione positivo, anche se nel 2019 si è verificato un calo del 7,1 per cento rispetto all'anno precedente: lo rivelano i dati dell'Istituto albanese delle statistiche, Instat. Lo scorso anno, il numero delle nascite, 28561 neonati, è sceso dell'1,3 per cento. Il dato è stato in crescita in sole quattro provincie, mentre nelle restanti otto si è verificato un calo. Tirana, risulta essere la provincia con il maggiore numero di nascite, oltre 9300, mentre Argirocastro, nel sud del paese, quella con il numero più basso, con soli 506 nascite. Rispetto al 2018, la maggiore crescita (15,9 per cento), si è registrata nella piccola provincia di Kukes nel nord est del paese, mentre il maggiore calo (7,6 per cento) si è registrato invece a Lezha, nel nord ovest del paese. (segue) (Alt)