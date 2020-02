Milleproroghe: Mollicone, Fd'I sventa attacco a sovranità digitale italiana, disinnescato emendamento Pd

- Il deputato di Fratelli d'Italia e componente dell'Intergruppo innovazione e intelligenza artificiale, Federico Mollicone, segnala che il suo partito è riuscito a "disinnescare l'emendamento presentato dal Pd che avrebbe causato ennesimo rinvio all'obbligo dell'inserimento del Dab+ negli apparati di telefonia" e in una nota commenta: "Abbiamo sventato l'attacco delle multinazionali della telefonia mobile alla sovranità digitale italiana, che volevano bloccare la transizione, che permette miglior segnale e minori emissioni elettromagnetiche. L'Italia radiofonica è orgogliosamente sulla frontiera dell'evoluzione tecnologica, con reti Dab+ nelle quali molti soldi sono stati investiti dal settore. Il blocco - conclude - avrebbe trasformato l'Italia in discarica di vecchi apparati, non vendibili altrove". (Com)