Speciale difesa: fonti stampa, Filippine pronte ad accordo con Russia per addestramento militari

- Le Filippine potrebbero raggiungere un accordo con la Russia per ricevere addestramento delle proprie Forze armate: lo riferisce il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post”, secondo cui i negoziati sull'accordo sarebbero nella "fase finale". Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha ordinato al ministro degli Esteri di notificare formalmente agli Stati Uniti l’uscita del paese dal Visiting Forces Agreement (Vfa), l’accordo militare siglato nel 1998 che consente lo schieramento di militari e sistemi d’arma statunitensi in territorio filippino a fini di addestramento. “E’ tempo di affidarci a noi stessi. Rafforzeremo i nostri apparati di difesa e non dipenderemo da altri”, ha commentato il portavoce del presidente filippino, Salvador Panelo, citando Duterte durante una conferenza stampa ordinaria. Le discussioni andavano avanti tra gli uffici esteri di entrambi i paesi", ha affermato Denis Karanin, secondo segretario dell'ambasciata russa a Manila. (Fim)