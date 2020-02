Speciale difesa: Libia, ministro Esteri tedesco chiede missione Ue

- L'Unione europea istituisca una missione di sorveglianza aerea per controllare il rispetto dell'embargo sulle forniture di armi alle parti in conflitto in Libia, il Governo di accordo nazionale presieduto da Fayez al Sarraj e l'autoproclamato Esercito nazionale libico, comandato dal generale Khalifa Haftar. È questa la richiesta espressa dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante un'intervista rilasciata al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Secondo Maas, “nessuno dovrebbe essere in grado di portare armi in Libia senza essere visto” e le violazioni dell'embargo “non dovrebbero rimanere senza conseguenze”. (Geb)