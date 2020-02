Speciale difesa: Volpi (Copasir), necessario restare euroatlantici su temi come 5G e F-35

- E’ necessario che l'Italia resti euroatlantica su temi come il 5G e gli F-35. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), Raffaele Volpi, intervenendo ieri all’evento “Sicurezza e resilienza delle infrastrutture strategiche. Appunti per l’interesse nazionale”, organizzato dalla Luiss Business School, a cui hanno preso parte tra gli altri il il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Gennaro Vecchione, il commissario Consob, Paolo Ciocca, e il direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, Nunzia Ciardi. “Un paese non può cambiare le sue alleanze al cambiare di una legislatura”, ha dichiarato Volpi. “Io sono convinto che siamo e dobbiamo rimanere assolutamente euroatlantici. In questo rientrano tutte le scelte che facciamo, il 5G, gli F-35. Discutiamo, ma decidiamo dove stare. Non decidere oggi significa essere fuori domani”, ha aggiunto il presidente del Copasir. “Dobbiamo avere la certezza. Quando apriamo il passaporto di servizio diplomatico vi è scritto amici ed alleati. Vorrei che queste certezze ci fossero in qualsiasi settore strategico, perché non mi piacerebbe molto che oggi gli hub (petroliferi) della Libia vengano chiusi all’Eni e riaperti alla Total”, ha sottolineato Volpi. (Sic)