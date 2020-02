Speciale difesa: Stoltenberg, rafforzamento missione Iraq, ok ad assumere alcune attività formazione Coalizione globale

- I ministri della Difesa dei paesi della Nato hanno concordato in linea di principio di rafforzare la missione di addestramento della Nato in Iraq e questo consisterà, in primo luogo, nell'assumere alcune attività di formazione della Coalizione globale anti Daesh (acronimo in arabo di Stato islamico nel Levante e in Iraq). Lo ha detto, nella conferenza stampa dopo i lavori del primo giorno di ministeriale Difesa, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Il segretario generale ha ricordato che la Nato è impegnata da molti anni in Medio Oriente e che, "collaborando con i nostri partner nella regione", ha ottenuto "notevoli progressi" nella lotta contro Daesh, "liberando tutto il territorio e i milioni di persone che questo brutale gruppo terroristico una volta controllava". Oggi i ministri hanno ribadito "il nostro sostegno all'Iraq" e "hanno concordato in linea di principio di rafforzare la missione di addestramento della Nato. In primo luogo, ciò consisterà nell'assumere alcune delle attuali attività di formazione della Coalizione globale" anti Daesh. Il segretario generale ha spiegato che l'Alleanza è in Iraq "su invito del governo iracheno" e che resterà nel paese finché sarà benvenuta. "Perché la Nato rispetta pienamente la sovranità e l'integrità territoriale dell'Iraq. Tutto ciò che facciamo è in stretta consultazione e coordinamento con il governo iracheno. Rimango in stretto contatto con la leadership irachena e abbiamo discussioni costruttive sulla strada da seguire per la missione Nato in Iraq", ha spiegato. Stoltenberg ha sottolineato che l'obiettivo degli alleati "è aumentare la capacità delle forze armate irachene in modo che non richiedano più il nostro sostegno". Inoltre, "negli ultimi anni, il popolo iracheno e le forze irachene hanno dimostrato grande coraggio e impegno nella lotta contro il terrorismo. Li lodiamo per i loro sacrifici", ha aggiunto Stoltenberg. Rispondendo a una domanda in merito, il segretario generale ha chiarito che l'accordo è "in linea di principio" e che poi ci sarà un lavoro "sui dettagli". Quindi, è troppo presto per dire quante attività la Nato prenderà nelle sue mani. Ma, ha sottolineato Stoltenberg, il lavoro è in consultazione con la Coalizione globale visto che gli alleati ne sono parte. (Beb)