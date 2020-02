Campania: Lo Cicero nuovo presidente Cda Interporto Sud Europa spa

- "L'economista Massimo Lo Cicero è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Interporto Sud Europa spa". L'annuncio è arrivato in una nota. Lo Cicero: "E' stato nominato questa mattina dall'assemblea dei soci, riunitasi oggi a Maddaloni-Marcianise per deliberare la composizione dei nuovi membri del cda in seguito all'intervenuta cessazione del mandato del precedente Consiglio. Del nuovo cda fanno parte il vicepresidente Giancarlo Cangiano, confermato, e l'amministratore delegato Stefano Acanfora". (Ren)