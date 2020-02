Russia-Italia: Bellanova, non si può confondere internalizzazione con delocalizzazione

- L'internazionalizzazione della produzione non deve costituire un elemento di preoccupazione per l'Italia, le cui tipicità vanno tutelate non con la chiusura, ma con l'istituzione ed il rispetto di marchi di filiera. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo stabilimento di Inalca ad Odintsovo, nei pressi di Mosca. Il ministro ha evidenziato che nei colloqui con l'omologo russo Dmitrij Patrushev, tenutisi in mattinata, sono emersi elementi di sinergia tra i settori agricoli dei due paesi, purtroppo limitati dalle tensioni internazionali. "Non si può confondere internazionalizzazione con delocalizzazione. La reciprocità è un elemento essenziale non solo nello scambio delle merci ma anche nella localizzazione degli investimenti. La delocalizzazione è quella che si basa sulle criticità del luogo di destinazione", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che la vera battaglia nel settore agroalimentare va condotta lungo il fronte delle frodi. L'agricoltura italiana, ha ribadito il ministro, subisce un danno (circa cento miliardi annui) da frodi sul prodotto, a fronte di 43 miliardi di valore dell'export. "Dobbiamo creare una grande alleanza con i consumatori", ha dichiarato il ministro Bellanova, sottolineando l'importanza di garantire al consumatore la trasparenza sulla filiera produttiva e distributiva, di cui devono farsi onere istituzioni ed imprese. (Rum)