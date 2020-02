Lombardia: da Regione 2,4 milioni per riqualificare sale da spettacolo

- Regione Lombardia ha messo a disposizione 2.400.000 per il finanziamento di progetti per l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale da spettacolo. Il bando, che riguarda il triennio 2020-2022, è stato illustrato questa mattina dall'assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli. Presentata inoltre la misura che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP per le imprese del settore. Sono due le linee d'intervento del finanziamento: la prima riguarda progetti relativi a sale che svolgono attività di spettacolo già attive. In questo caso il contributo di Regione Lombardia non potrà essere superiore al 30 per cento del totale delle spese ammissibili. La seconda linea di contributi riguarda l'apertura di nuove sale, il ripristino di quelle inattive, la creazione di nuove sale da destinare ad attività di spettacolo nell'ambito di sale o multisale già esistenti. In questo caso il contributo della Regione non potrà essere superiore al 40 per cento del totale delle spese ammissibili. Possono partecipare al bando i soggetti privati non ecclesiastici, comprese le ditte individuali, Enti e istituzioni ecclesiastiche. Sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese, le province, i comuni, città metropolitana, comunità montane e unioni di comuni lombardi. (segue) (Com)