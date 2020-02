Lombardia: da Regione 2,4 milioni per riqualificare sale da spettacolo (2)

- "Le sale da spettacolo - ha evidenziato l'assessore all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli - sono un segmento molto importante della filiera cinematografica e teatrale oltre ad essere da sempre dei veri e propri presidi di offerta culturale e di aggregazione sociale. La somma messa a disposizione testimonia una forte sensibilità verso questo settore di Regione Lombardia". Regione Lombardia ha inoltre puntato sull'agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica: riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) e riguarda le micro, piccole e medie imprese che svolgono questa attività. Sarà possibile utilizzare questa agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi per il triennio 2020-2022. L'agevolazione interessa 64 imprese, che rappresentano 100 strutture cinematografiche sul territorio lombardo, con un numero di schermi pari a 332 per complessivi 67.900 posti. Ogni anno queste sale cinematografiche sono frequentate da oltre 9 milioni di spettatori con incassi pari a oltre 63 milioni di euro. Per l'anno in corso c'è tempo sino alle 16,30 del 31 marzo per presentare le domande. "Per quanto concerne la riduzione dell'Irap - ha aggiunto l'assessore - questa misura rappresenta una novità in materia culturale. Si tratta del primo intervento regionale che prevede un'agevolazione fiscale per le imprese di un determinato comparto e non l'erogazione di singoli contributi". "Nell'ultimo decennio - ha concluso Galli - Regione Lombardia ha provveduto a finanziare quasi 300 soggetti pubblici e privati (imprese ed enti ecclesiastici) per un totale di risorse regionali erogate superiori a 20 milioni di euro". (Com)