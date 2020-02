Ue: Marin (FI) previsioni su crescita confermano Italia fanalino di coda in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni della Commissione Ue sulla crescita economica dei Paesi europei dicono che l'Italia nel 2020 sarà fanalino di coda in con un aumento del Pil previsto dello 0,3. Lo afferma, in una nota, Marco Marin, deputato di Forza Italia. "Si tratta di una ulteriore certificazione dell'incapacità del governo delle quattro sinistre di proporre politiche di sviluppo. I dati di oggi, peraltro, fanno il paio con quanto detto pochi giorni fa dall'ufficio parlamentare di bilancio che ha abbassato la stima di crescita dell'esecutivo dallo 0,6 allo 0,2. Senza dimenticare che il Fondo Monetario Internazionale pochi giorni fa ha corretto al rialzo la stima del rapporto deficit-Pil al 2,4 per cento contro il 2,2 previsto dal governo e che la produzione industriale è diminuita del 4,3 per cento, consegnandoci al peggior trimestre dal 2012. Un quadro di finanza pubblica e una istantanea del sistema produttivo che dicono tutto sul fallimento delle politiche economiche del governo. I giallorossi portano il nostro paese nel baratro, ma per loro conta solo restare incollati alle poltrone. Un comportamento da irresponsabili che danneggia fortemente le tante forze sane dell'impresa e delle professioni avrebbero bisogno di avere come interlocutore un governo credibile per consentire all'Italia di recuperare la competitività perduta", conclude Marin. (Com)