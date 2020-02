Napoli: Buonanno, abbattimento Vele restituirà Scampia ai cittadini

- "La demolizione della Vela Verde, in programma il 20 febbraio alle 11,30 è un momento che deve essere ricordato e impresso nella storia di questa città. È in primis una scelta volta a restituire dignità agli abitanti di Scampia e di Napoli". Lo ha affermato l'assessore comunale alle politiche sociali Monica Buonanno. Buonanno ha aggiunto: "Non solo stiamo andando a smantellare, fisicamente, un simbolo che non possiamo più accettare, ma lo stiamo facendo tenendo ben impresse in mente tutta una serie di aspetti che vanno oltre la situazione emblematica. Stiamo distruggendo l'edificio di Gomorra per gettare le fondamenta di una sostenibilità diversa, per andare ad agire diversamente sull'emergenza abitativa, per cancellare una volta per tutte la forma mentis dell'edilizia ghetto che, per qualche precedente amministrazione, evidentemente non teneva conto di bellezza e dignità di queste persone". (segue) (Ren)