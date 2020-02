Napoli: Buonanno, abbattimento Vele restituirà Scampia ai cittadini (2)

- Buonanno ha proseguito: "Per quanto attiene alle politiche sociali, fin dal primo momento ho voluto porre al centro di ogni intervento il rispetto dei diritti fondamentali. Mi sono fatta garante che tutto ciò avvenisse: con atto amministrativo abbiamo assicurato che la Vela non fosse oggetto di sgomberi coatti, ma che i residenti fossero accompagnati in un percorso di mobilità; abbiamo fortemente voluto che per i lavori di abbattimento fosse applicata la clausola sociale, che ha dato lavoro alle persone del quartiere; abbiamo ascoltato ogni singola istanza del territorio e abbiamo accompagnato le persone in questo percorso, affinchè ci fosse una loro diretta e attiva partecipazione alla vita cittadina e non si sentissero scavalcati dall'Istituzione". Quindi ha concluso: ""Scampia non è Gomorra: con il suo abbattimento, scriviamo una pagina di bellezza, di lavoro, di diritti, di ascolto che riguarda Scampia, per riqualificare un territorio spesso etichettato negativamente, ma che è ben altro". (Ren)