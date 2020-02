Nord Macedonia: Spasovski, legge su riforma Procura positiva per prospettiva Ue

- L'approvazione della nuova legge sul funzionamento della Procura pubblica in Macedonia del Nord è "un argomento positivo" per la prospettiva di integrazione europea del paese: lo ha detto il premier ad interim di Skopje, Oliver Spasovski, secondo quanto riporta il sito "Press24". "Ho affermato più volte che è molto importante per il futuro dello Stato approvare una legge sulla Procura pubblica. Sebbene non sia un prerequisito per la prospettiva europea del paese, è un buon esempio e un argomento positivo che possiamo presentare agli Stati membri dell'Ue", ha detto Spasovki parlando con i giornalisti a Skopje. Il premier ha poi osservato che "l'intero dibattito" politico sul testo di legge è ormai ben avviato tra le forze politiche. "Penso che la nebbia si stia diradando e che sia più chiaro quali siano i punti e perché la legge debba essere approvata. Mi aspetto che questa legge venga esaminata dal parlamento in seduta plenaria e approvata", ha detto Spasovski. (segue) (Mas)