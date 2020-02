Nord Macedonia: Spasovski, legge su riforma Procura positiva per prospettiva Ue (2)

- La commissione per gli Affari europei del parlamento macedone ha approvato ieri il testo di legge sul funzionamento dell'ufficio della Procura pubblica nazionale. Secondo quanto riporta la stampa locale, il passaggio in commissione precede l'esame da parte dell'assemblea dei deputati. Lunedì scorso il parlamento di Skopje ha approvato la procedura d'urgenza per l'esame e la votazione dei testi di legge relativi al funzionamento dell'ufficio della Procura pubblica e al Consiglio dei procuratori pubblici macedone. (Mas)