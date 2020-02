Grecia: Commissione Ue alza le stime di crescita al 2,4 per cento nel 2020

- La Grecia avrà una crescita economica del 2,4 per cento nel 2020. E’ quanto emerge dalle previsioni reso note oggi dalla Commissione europea, secondo cui il Pil reale in Grecia raggiungerà il 2,4 per cento nel 2020, contro il 2,3 per cento delle precedenti previsioni, e del 2 per cento nel 2021. Si stima che l'economia greca sia cresciuta del 2,2 per cento nel 2019 (rispetto a una previsione iniziale dell'1,8 per cento lo scorso autunno) e si prevede che cresca all'incirca al 2 per cento, "a condizione che gli sforzi di riforma continuino ad essere attuati", ha spiegato la Commissione. Il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni ha dichiarato che si aspetta che l'attuale valutazione dell'economia greca nel contesto del monitoraggio post-salvataggio sarà positiva, “aprendo la strada a una decisione positiva dell'Eurogruppo a giugno per consentire alla Grecia di utilizzare l'Anfa/Smp (ritorno sugli utili) a fini di investimento ". Nel terzo trimestre del 2019, la crescita del Pil reale è stata dello 0,6 per cento su base trimestrale e del 2,3 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. "Ciò ha portato a una crescita del Pil reale del 2,2 per cento nei primi tre trimestri del 2019 rispetto al periodo corrispondente nel 2018", afferma la Commissione nel rapporto. Il settore dei servizi ha continuato a essere la principale fonte di crescita nei primi tre trimestri del 2019 oltre ad una ripresa nel settore delle costruzioni ha contribuito positivamente alla crescita nella prima metà del 2019.(Gra)