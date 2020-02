Ostia: con pistola e passamontagna assaltano la farmacia di via Torcigna

- Rapina a mano armata, ieri pomeriggio, in via Torcegno a Roma in zona Castel Fusano. In due, armati di pistola e con il volto travisato da passamontagna, sono entrati in una farmacia e, dopo aver minacciato i dipendenti, hanno imposto loro di consegnare il contenuto del registratore di cassa, circa 600 euro. Sono quindi scappati in sella a scooter. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Ostia Lido e di alcune volanti della questura. Le indagini si sono concentrate sulle immagini registrate dalle telecamere del locale rapinato. (Rer)