Rdc-Usa: governo di Kinshasa e General Electric firmano memorandum d‘intesa nei settori dell'energia e della salute (2)

- L’accordo, ha osservato da parte sua Pham, include l'assistenza alle autorità congolesi nella lotta contro la corruzione e gli ostacoli che impediscono lo sviluppo pacifico e democratico del paese. Per quanto riguarda la sicurezza, l’inviato speciale ha affermato che gli Usa sostengono la pace e la sicurezza, tuttavia il loro apporto militare a Kinshasa è ancora limitato. “Purtroppo siamo limitati perché ci sono ancora generali (congolesi) sottoposti a nostre sanzioni, o a quelle dell'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Dal punto di vista legale è difficile per noi fare più di quello che stiamo facendo in questo momento”, ha aggiunto Pham, secondo il quale la nuova partnership firmata tra General Electric e il governo congolese rappresenta il primo tassello nel rafforzamento delle relazioni tra i due paesi. (Res)