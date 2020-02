Speciale difesa: Germania, presidente Commissione Ue von der Leyen riferisce su scandalo consulenze

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è oggi a Berlino per un'audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta istituita dal Bundestag per indagare sullo scandalo delle consulenze esterne che il ministero della Difesa tedesco avrebbe assunto in maniera illecita quando era diretto dalla stessa von der Leyen, tra il 2013 e il 17 luglio scorso. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la presidente della Commissione europea è l'ultima dei 30 testimoni ascoltati dalla commissione d'inchiesta. Intanto, i deputati dell'opposizione che siedono nell'organo inquirente ritengono già dimostrato che le consulenze assunte dalla Difesa per una spesa di 155 milioni di euro fossero illecite e risultato di un sistema di favoritismi. (Res)