Speciale difesa: Francia, a conferenza Monaco sulla sicurezza, Macron chiarirà i malintesi

- Durante il suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza (Msc), nella giornata del 15 febbraio prossimo, il presidente francese Emmanuel Macron cercherà di dissipare “eventuali malintesi” sulla sua politica in materia di difesa. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, riportando un annuncio dato dall'Eliseo. Macron parteciperà per la prima volta alla Msc, in un contesto internazionale particolarmente teso. Il presidente francese punterà a chiarire i messaggi lanciati ultimamente “sulle questioni riguardanti la sicurezza, la difesa e la politica estera europea”, fa sapere l'Eliseo. (Res)