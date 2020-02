Speciale difesa: Libia, Consiglio sicurezza Onu approva risoluzione su decisioni conferenza di Berlino

- Con l'astensione della Russia, il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato una risoluzione a sostegno delle decisioni della conferenza di Berlino sulla Libia, tenuta il 19 gennaio scorso. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il vicerappresentante permanente della Germania alle Nazioni Unite, Juergen Schulz, si è detto “molto lieto” della decisione. L'adozione della risoluzione è “un segnale importante per il processo di pace in Libia, poiché conferisce forza giuridica internazionale” alla dichiarazione comune della conferenza di Berlino. (Res)