Romania: Csm dà parere negativo su proposte per procuratore generale e capo antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione procuratori del Consiglio superiore della magistratura della Romania (Csm) ha dato un giudizio negativo per Gabriela Scutea e Giorgiana Hosu, proposti dal ministro della Giustizia, Catalin Predoiu, per la direzione della Procura generale e della Direzione investigativa dei reati di criminalità organizzata e terrorismo (Diicot). Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mediafax". D'altra parte, Crin Bologa, proposto come procuratore capo della Direzione nazionale anticorruzione (Dna) ha ricevuto giudizio positivo. I giudizi del Csm hanno valore consultivo. La decisione spetta al presidente Klaus Iohannis, che può rifiutare le proposte motivatamente e una sola volta.(Rob)