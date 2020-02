Infrastrutture: Meleo, entro marzo progetto definitivo cavalcavia Garbatella-Ostiense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 20 marzo sarà pronto il progetto definitivo per la ristrutturazione del cavalcavia ferroviario e carrabile Giulio Rocco nel municipio VIII di Roma, chiuso dal 2016 a seguito di un cedimento dovuto al sisma che colpì l'Italia centrale. Entro l'estate invece, salvo imprevisti, il Campidoglio indirà la gara per i lavori su via Nairobi, ad oggi chiusa tra viale Africa e viale dell'Umanesimo. Il cronoprogramma, rispetto a questi due interventi, è stato fornito dall'assessore alle Infrastrutture e lavori pubblici di Roma, Linda Meleo, che ha risposto in Aula Giulio Cesare a due interrogazioni del consigliere della Lega, Davide Bordoni. In particolare sul cavalcavia che collega i quartieri Garbatella e Ostiense "il Simu ha effettuato una gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva - ha detto Meleo - È stato firmato il contratto il 10 febbraio, per cui avremo la consegna del progetto definitivo entro il 20 marzo. Una volta acquisita la progettazione definitiva avremo la necessità di acquisire i pareri di tutti gli enti preposti, tra cui quello sulla sicurezza ferroviaria, e dopo potrà essere redatto il progetto esecutivo. A valle del recupero dei finanziamenti potrà essere indetta la gara per i lavori. Appena avremo il progetto definitivo chiederemo di mettere a bilancio le risorse necessarie ed eventualmente chiederemo un co-finanziamento alla Regione Lazio". Per quanto riguarda la chiusura di via Nairobi l'assessore Meleo ha precisato che "questo tratto della via era stato chiuso perché c'erano dei cedimenti a monte della galleria dei pubblici servizi, quindi è richiesto un intervento strutturale di consolidamento della fondazione stradale" e che "il Simu lo scorso anno ha redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica e ha dato il via alle procedure di affidamento per la progettazione definitiva ed esecutiva, con una gara pubblicata il giorno 11 dicembre 2019, e che quindi è in fase di aggiudicazione. Una volta che firmeremo questo contratto - ha concluso Meleo - il soggetto titolato avrà 60 giorni per produrre la progettazione. Avendo i soldi già a bilancio su questo intervento dovremmo riuscire a indire la gara per i lavori anche entro l'estate, se non ci sono imprevisti".(Rer)