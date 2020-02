Ex Ilva: Emiliano, nessun riscontro da governi su proposta de-carbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, in merito alla crisi industriale e alle connesse problematiche ambientali del sito siderurgico ex Ilva di Taranto, è intervenuto questo pomeriggio presso le commissioni riunite Ambiente e attività produttive, nell'Aula della commissione Attività produttive: "La nostra pozione sulla de-carbonizzazione è stata giudicata molto interessante dalla Comunità europea. Devo dire che alla nostra relazione nessun governo, tranne quello in carica, ha mai dato riscontro. L'ho consegnata a mano a tutti i ministri dello Sviluppo economico che si sono susseguiti nel tempo".(Rin)