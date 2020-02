Energia: Aie, prima contrazione domanda globale petrolio in dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda globale di petrolio assisterà alla sua prima contrazione trimestrale in oltre un decennio a causa degli effetti sull’economia internazionale dell’epidemia da coronavirus esplosa in Cina e che ha spinto le autorità di Pechino ad isolare intere città e interrompere la produzione in diverse aziende e industrie. È quanto emerge dal rapporto mensile dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), pubblicato oggi. Nel rapporto l’Aie prevede che la domanda di petrolio diminuirà di 435 mila barili al giorno nel primo trimestre del 2020, la prima contrazione trimestrale in più di dieci anni. Il previsto calo della domanda ha spinto l'agenzia a tagliare le previsioni di crescita della domanda per il 2020 a 825 mila barili al giorno, un calo di ben 365 mila barili, il più basso dal 2011. Inoltre, secondo l’Aie, nel 2019 la crescita della domanda si attestata a 885 mila barili al giorno, a causa dei consumi inferiori alle attese nei paesi Ocse. Il downgrade delle previsioni giunge quando il coronavirus, che ha visto oltre 59 mila contagi in tutto il mondo e ucciso oltre 1.300 persone, continua a pesare sulle previsioni di crescita per il 2020 e sulla ripresa delle attività economiche in Cina. L'epidemia ha avuto effetti anche sulle relazioni economiche internazionali, con l'annullamento di forum economici e conferenze, l'ultimo dei quali è stato il Mobile World Congress che si sarebbe tenuto a Barcellona questo mese. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha affermato che l'epidemia "rappresenta una grande minaccia per il mondo", mentre l'amministratore delegato del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha dichiarato ieri alla “Cnbc” che il nuovo ceppo di coronavirus è stato "chiaramente più impattante" sull'economia mondiale rispetto all’epidemia di Sars tra il 2002-2003. (segue) (Res)