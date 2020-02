Corruzione: San Faustin (Technit), certi di assoluta correttezza comportamenti membri board e società

- "Siamo certi che il giudizio dinanzi al Tribunale chiarirà l'assoluta correttezza dei comportamenti della società e l'estraneità ai fatti contestati dei membri del board". È quanto fa sapere San Faustin, holding lussemburghese del gruppo Techint, in una nota in merito al rinvio giudizio per corruzione internazionale di Gian Felice e Paolo Rocca, di Roberto Bonatti e della stessa società San Faustin. "Dalla minuziosa analisi di tutti i documenti d'indagine depositati presso la Procura della Repubblica di Milano, non vi è traccia di alcun coinvolgimento dei tre dirigenti né di San Faustin nella presunta azione corruttiva in Brasile. Dalle stesse carte, risulta che nessuna società italiana del Gruppo è mai stata coinvolta in queste vicende", aggiunge la società. "Del resto, non appena venuta a conoscenza dell'indagine, San Faustin - prosegue la nota - aveva già affidato a una primaria società di consulenza esterna una verifica indipendente dei fatti ipotizzati dalla Procura. Da tale verifica, che ha riguardato più di 1,7 milioni di email e oltre 104 milioni di registrazioni contabili di 157 società della holding, non era emersa alcuna evidenza del coinvolgimento degli amministratori di San Faustin nelle condotte illecite relative alle commesse menzionate dalla magistratura, né alcuna evidenza che le eventuali condotte illecite siano state realizzate, anche solo in parte, in Italia. San Faustin è una holding di partecipazioni con sede in Lussemburgo e non interviene direttamente nelle attività operative delle sue società sussidiarie". (Rem)