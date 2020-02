Russia: ministro Siluanov, approvata bozza bilancio per finanziamento programmi welfare

- Il governo della Federazione Russa ha approvato una nuova bozza di bilancio statale per il periodo 2020-2022, modificata in modo da consentire il finanziamento delle iniziative proposte dal presidente Vladimir Putin. Lo ha dichiarato ai giornalisti il ministro delle Finanze, Anton Siluanov. “Si, le modifiche al bilancio sono state approvate”, ha detto, aggiungendo di aspettarsi un incremento importanti dei proventi del petrolio, della tassazione e delle tariffe doganali nel corso dei prossimi tre anni. “Una parte delle suddette entrate sarà utilizzata per finanziare i programmi di welfare per le famiglie con bambini piccoli che versano in condizioni di povertà e una serie di iniziative a sostegno delle scuole e degli ospedali”, ha spiegato il ministro. (Rum)