Bioparco Roma: Palumbo (M5s), finalmente gara per riapertura punti ristoro

- Nel giro di un mese e mezzo il Bioparco dovrebbe riaprire i punti di ristoro chiusi a novembre. Lo annuncia, in una nota, il consigliere capitolino M5s, Marco Palumbo. "Questa mattina nel corso di una commissione Trasparenza convocata sul tema - spiega Palumbo - i vertici della Fondazione ci hanno fornito ampie rassicurazioni a riguardo. La gara europea per la concessione pluriennale del servizio sarà pubblicata in questi giorni ed è già stata predisposta la determina a contrarre. Nel frattempo, visto che la procedura europea richiederà vari mesi per la conclusione, il Bioparco affiderà il servizio temporaneamente, con una procedura più breve che sarà aggiudicata entro la fine di marzo. Ci auguriamo che le tempistiche fornite dai vertici della Fondazione possano essere rispettate, per consentire ai visitatori del Bioparco di poter usufruire di adeguati punti di ristoro in vista della bella stagione. Auspichiamo anche che sia completamente rispettata la clausola prevista per il bando di gara a tutela dei lavoratori della precedente gestione dei punti di ristoro, che dovrebbero per quanto possibile essere assorbiti dal nuovo gestore del servizio". (Com)