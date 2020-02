Usa-Ecuador: Trump ospita Moreno, confermato interesse ad accordo di libero scambio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evoluzione dei rapporti commerciali è stato il tema forte della visita, la prima di un presidente ecuadoriano alla Casa Bianca in 17 anni. I colloqui per far partire un eventuale trattato di libero scambio erano ripresi a novembre del 2018, quasi dieci anni dopo la loro sospensione. Fin qui gli incontri hanno riguardato l'intercambio di informazioni su accesso al mercato, agricoltura, proprietà intellettuale, investimenti, lavoro e ambiente. Il tavolo negoziale si sarebbe dovuto riaprire a novembre 2019 ma è saltato per questioni di agenda. "Molto probabilmente", ha detto il viceministro degli Esteri, Cristian Espinosa, i lavori si riapriranno ad aprile. Prima di partire per Washington, Moreno aveva detto che avrebbe sollecitato una maggiore celerità nelll'adozione delle decisioni commerciali e un quadro normativo analogo a quello che l'Ecuador ha con l'Unione europea, strumento che ha "migliorato e beneficiato la produttività e le esportazione dell'Ecuador". (segue) (Was)