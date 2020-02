Usa-Ecuador: Trump ospita Moreno, confermato interesse ad accordo di libero scambio (3)

- Gli Stati Uniti, che ospitano una comunità di circa un milione e mezzo di ecuadoriani, sono il primo socio commerciale del paese andino. Negli ultimi dieci anni l'Ecuador, che ha la stessa moneta ufficiale degli Usa, ha esportato merci per un totale di 78,6 miliardi di dollari. Dati della Banca centrale ecuadoriana certificano che nel periodo gennaio-novembre del 2019, le esportazioni sono state pari a 6 miliardi di dollari, contro i 4,66 miliardi di dollari di importazioni. Dal paese latino partono soprattutto greggio, crostacei, banane e fiori. La partnership è però insidiata dall'attività della Cina. Il gigante asiatico, ha fatto sapere la Federazione esportatori ecuadoriana (Fedexpor) è divenuto nel 2019 il principale destino delle esportazioni non petrolifere, superando proprio gli Usa. (segue) (Was)