Usa-Ecuador: Trump ospita Moreno, confermato interesse ad accordo di libero scambio (4)

- Al momento gli scambi sono tutelati dal Generalized System of Preferences (Gsp), che gli Usa hanno con 120 paesi in via di sviluppo. Lo strumento - con cui Washington dispone in modo unilaterale dazi minimi, se non nulli, a una serie di prodotti - scade a fine 2020. Quito lavora per prolungare l'intesa ed estenderla, sin d'ora a quattro nuovi prodotti dell'agroalimentare. Secondo Fedexport i mancati dazi sulle esportazioni non petrolifere - circa 300 prodotti per un totale di 400 milioni di dollari - permettono un risparmio di circa 40 milioni di dollari annui. Il rinnovo dell'accordo è per Quito un passaggio fondamentale per non perdere la competitività rispetto, ad esempio, a paesi come Perù e Colombia, oggi molto lanciati. (segue) (Was)