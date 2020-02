Usa-Ecuador: Trump ospita Moreno, confermato interesse ad accordo di libero scambio (5)

- Moreno è arrivato a Washington nella serata di martedì, accompagnato da una folta delegazione governativa - sei ministri - e dalla moglie Rocio Gonzalez. Nel suo passaggio a Washington, Moreno incontrerà tra gli altri anche il segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), Luis Almagro, e il presidente della Banca mondiale (Bm), David Malpass. Il bilaterale, sottolineano i media locali, mette definitivamente fine a una stagione di distanze tra Quito e Washington. Differenze maturate all'epoca dei governi dell'ex presidente Rafael Correa, esponente del cosiddetto "socialismo del XXI secolo", un fronte di governi opposti alle politiche "neo-liberali" della Casa Bianca. Il punto più delicato della relazione si era registrato nel 2011, quando Correa si decise ad espellere l'ambasciatore Usa, Heather Hodges, definita "persona non grata" perché ritenuta responsabile della diffusione di un documento confidenziale su un caso di presunta corruzione nella polizia locale. Gli Usa definirono la decisione "ingiustificata" procedendo ad espellere "per reciprocità" l'ambasciatore ecuadoriano a Washington, Luis Gallegos. (segue) (Was)