Usa-Ecuador: Trump ospita Moreno, confermato interesse ad accordo di libero scambio (6)

- L'arrivo di Moreno alla guida del paese andino, maggio 2017, ha spostato l'asse strategico di Quito su posizioni sempre più vicine a quelle dell'amministrazione Usa. Dopo anni di forte sintonia politica con il "chavismo", l'Ecuador ha preso le distanze dal presidente venezuelano Nicolas Maduro, finendo per riconoscere l'oppositore Juan Guaidò come legittimo presidente ad interim del Venezuela, al pari degli Usa. Una ricollocazione strategica che è, secondo fonti di Washington rilanciate dai media locali, prova "esemplare" di una capacità di dare vita a una transizione "pacifica". "I temi da trattare saranno ovviamente gli effetti che l'Ecuador sta soffrendo per il precedente governo Correa e quello di Maduro", segnala la fonte con riferimento ai fenomeni migratori e alle "Minacce alla sicurezza rappresentate dalle "massicce proteste dei mesi scorsi, chiaramente collegate a gruppi di venezuelani, cubani e altri attori esterni interessati a destabilizzare la democrazia in Ecuador". (Was)