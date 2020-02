Regione Piemonte: Carosso, quasi 14 milioni per la montagna

- La Regione Piemonte destinerà nel 2020 quasi 14 milioni di euro per la montagna e 2,2 milioni per le foreste: lo ha annunciato oggi, in Terza commissione, l’assessore allo Sviluppo della Montagna, Fabio Carosso, illustrando il Documento di economia e finanza regionale (Defr) e il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. L’assessore ha sottolineato che a breve dovrebbe essere approvato il regolamento di attuazione della legge regionale sulla montagna dello scorso mese di marzo, in maniera tale da poter gestire la distribuzione delle risorse. L’intento è di migliorare la situazione nelle nostre montagne - ha sottolineato l’assessore - e c’è quindi grande attenzione per le Province montane. Il 43 per cento del territorio piemontese è montano, e coniuga le realtà che possono contare su un turismo d’eccellenza dedicato, come quello invernale, con quelle che puntano sul paesaggio per via dei parchi. (segue) (Rpi)