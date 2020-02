Ue: Gentiloni, paesi con basso debito e spazio fiscale, facciano politiche più espansive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi che hanno spazio fiscale e un livello di debito molto basso, come la Germania, è chiamato a contribuire con investimenti a politiche più espansive. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche invernali. "Sorprende che questi tre grandi paesi (Germania, Francia e Italia) abbiano avuto, soprattutto nell'ultimo trimestre del 2019, dati molto negativi e che complessivamente abbiano una crescita attorno allo zero virgola, anche se con differenze tra l'uno e l'altro", ha detto Gentiloni rispondendo a una domanda. "Questa situazione verrà influenzata molto da condizioni esterne. Prima parlavamo del Coronavirus, ma certamente le dinamiche commerciali tra Europa e Usa influiranno molto e soprattutto nel settore manifatturiero e nelle esportazione che sono due pilastri di economie come quella tedesca e italiana", ha spiegato. (segue) (Beb)