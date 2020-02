Ue: Gentiloni, paesi con basso debito e spazio fiscale, facciano politiche più espansive (2)

- Secondo Gentiloni, "il buon andamento delle relazioni commerciali e una ripresa della manifattura, e il fatto che questi fenomeni non siano influenzati negativamente da una permanenza del Coronavirus, è la condizione perché i dati di oggi possano migliorare", ha continuato. "Più in generale, molto dipende anche dalle politiche di bilancio. Chi ha spazio fiscale, chi ha un livello di debito molto basso, come la Germania, è chiamato a contribuire con investimenti a politiche più espansive. Perché da un lato c'è il fatto positivo che l'Europa nonostante tutto continua a crescere, e cresce ormai da 7 anni, ma il ritmo di questa crescita è troppo basso. Per accelerarlo e per far fronte a rischi al ribasso che possano arivare da fuori c'è bisogno di politiche più espansive", ha concluso. (Beb)