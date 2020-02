Ue: Gentiloni, per Italia scommessa è abbassare debito conservando politica espansiva

Per l'Italia la scommessa è quella di riuscire a tenere il debito in un percorso di riduzione conservando, allo stesso tempo, una politica espansiva. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche di inverno 2020. "Il rallentamento dell'economia italiana è dovuto, nel quadro di un rallentamento generale dell'economia europea, in particolare a dati particolarmente negativi che abbiamo avuto nell'ultimo trimestre e che hanno ridimensionato i segnali di ripresa che si erano manifestati nel corso dei precedenti trimestri del 2019", ha precisato. "Speriamo tuttavia, perché già stiamo vedendo alcuni segnali, che da quei dati di fine anno l'economia italiana possa dare ulteriori segni di ripresa, come sembrano esserci già all'inizio del 2020, e quindi recuperare un po' del ritardo rispetto alla media dei paesi europei", ha aggiunto. "Voglio essere molto chiaro: l'Europa in generale attraversa un periodo di crescita più lenta e più limitata di quella che abbiamo avuto fino al 2018", ha sottolineato.