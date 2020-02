Ue: Gentiloni, per Italia scommessa è abbassare debito conservando politica espansiva (2)

- In Italia, "ci sono problemi strutturali che conosciamo bene e che spetta al governo e al Parlamento affrontare. Incidono a mio avviso anche condizioni congiunturali. Certamente l'Italia è influenzata almeno da due dei macrofenomeni che le previsioni economiche europee mettono in evidenza: l'incertezza negli scambi internazionali da una parte e dall'altra le difficoltà nel settore industriale, manifatturiero. In questo, Italia e Germania, pur avendo livelli di debito molto diversi, hanno difficoltà parallele abbastanza simili", ha sottolineato. Per quanto riguarda i livelli del debito italiano, "credo che il governo italiano sia consapevole della necessità di tenere gradualmente il debito in un percorso di riduzione e la scommessa è quella di riuscire a farlo conservando una politica espansiva, non perdendo l'occasione degli investimenti collegati soprattutto alla transizione ecologica e io mi auguro che il contesto europeo possa favorire un mix di politiche di questo genere", ha detto. A chi gli ha chiesto se nei cinque anni da commissario auspichi di vedere l'Italia non più ultima nella classifica della crescita, ha risposto: "Diciamo che non è il mio obiettivo istituzionale, però mi farebbe molto piacere, non c'è dubbio", ha concluso. (Beb)