Magliano Romano: Pascucci, da Città metropolitana ok unanime a tutela rischi discarica

- Il consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale "ha votato ieri all'unanimità una mozione, primo firmatario il sottoscritto, che impegna la sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale e il consigliere metropolitano delegato di riferimento a sollecitare i controlli da parte della polizia Metropolitana di Roma Capitale, preposta alla vigilanza anche in materia ambientale; verificare 'negli atti', per quanto di competenza, la legittimità dell’agire della società che attualmente gestisce la discarica; a ricercare in questo il massimo coinvolgimento di tutte le forze rappresentate in Consiglio". Lo afferma in una nota Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e consigliere della città metropolitana di Roma. A firmare il documento anche i consiglieri Mario Cacciotti, Matteo Manunta, Antonio Proietti e Giovanni Libanori. "Con questa iniziativa - afferma Pascucci - contiamo di dare ulteriore sostegno ad una battaglia portata avanti da anni a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini nelle aree circostanti la discarica di Magliano Romano. Una lunga battaglia, faticosissima, che si tiene sulle spalle e sulle gambe di cittadini comuni che da anni hanno deciso di dedicarsi al loro territorio". "Penso alle numerose iniziative intraprese nel corso degli anni dal comitato associazione ecologica Monti Sabatini – No Discarica Magliano Romano, con una rilevante partecipazione di cittadini ed Amministratori Locali che hanno portato anche a molteplici ricorsi al Tar da parte di associazioni e cittadini, tutti quanti vinti da questi ultimi. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire a difesa dei territori, nel rispetto dell'ambiente e per la tutela dei diritti dei cittadini", conclude Pascucci. (Com)