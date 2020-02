Romania: Commissione europea, crescita economica al 3,9 per cento nel 2019

- La crescita economica in Romania ha raggiunto il 3,9 per cento nel 2019, registrando un ribasso rispetto ai 4,4 punti percentuali registrati l’anno precedente. Lo si apprende dalle previsioni economiche invernali pubblicate oggi dalla Commissione europea, secondo le quali il rallentamento dell’economia nazionale proseguirà nel corso dell’anno corrente e anche nel 2021. Nonostante ciò, è stato stimato che gli incentivi fiscali in programma per i prossimi due anni daranno nuovo impeto ai consumi privati e alle importazioni. Anche gli investimenti manterranno un andamento stabile, sostenuti dalla crescita nei settore edile e da un maggiore utilizzo dei fondi europei. (Rob)